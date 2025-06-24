Часть Европы готовится установить новую взрывоопасную линию обороны — «железный занавес» из миллионов мин . Речь идет о таких странах: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 24 июня.

По данным издания, страны НАТО, граничащие с Россией или Беларусью, приходят к выводу, что для того, чтобы сдержать возможное наступление, нужны средства, которые еще недавно считались неприемлемыми.

The Telegraph пишет, что границы с Россией могут «засеять» ловушками — противопехотными минами, которые ранее пытались полностью запретить. Издание также напомнило, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование таких мин.

Издание отмечает, что в июне все пять стран официально сообщат ООН о своем намерении выйти из конвенции и это позволит им производить, накапливать и развертывать такие боеприпасы с конца 2025 года.

«Военные планировщики уже просчитывают, какие участки европейских лесов и озер будут заминированы этими смертоносными устройствами, начиненными взрывчаткой и шрапнелью, если Владимир Путин направит свои силы против альянса», — сказано в материале.

Инфографика: The Telegraph

Журналисты считают, что из всех стран, которые теперь будут оснащаться противопехотными минами, позиция Литвы является наиболее уязвимой. В частности, из-за того, что Литва — самая большая из стран Балтии. Она должна защищать две границы общей протяженностью 450 миль (более 700 км): с Беларусью на востоке и российским Калининградом на западе.

Особенно уязвимым является участок на выступе литовской территории, где граница с Беларусью охватывает три стороны, а расстояние до вражеской территории — всего несколько миль, говорится в публикации.

Часть территории Литвы, которую с трех сторон окружает белорусская граница, на метке - поселок Шайджюнай / Фото: Google Maps

The Telegraph отмечает, что правительство Литвы не отрицает серьезность своего решения о запрете противопехотных мин спустя 22 года после того, как страна подписала Оттавскую конвенцию, которую тогда поддержали все члены ЕС.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обосновывает это решение необходимостью.

«Наша среда безопасности фундаментально ухудшилась с тех пор, как мы присоединились к [Конвенции] в 2003 году», — заявила она.

По данным издания, бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас разработал план, который предусматривает использование противопехотных мин для противостояния любому вторжению. Он заявил, что это оружие является жизненно важным компонентом литовской стратегии «противодействия мобильности», призванной помешать врагу свободно передвигаться по территории страны.

19 июня сообщалось, что парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин. В будущем Силам обороны страны будет разрешено использовать противопехотные мины. 5 июня такое решение принял парламент Эстонии.

18 марта Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, которая также называется Оттавская конвенция.

1 апреля Финляндия, которая является членом НАТО, заявила, что планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина. Верховная Рада ратифицировала договор еще в 2005 году.

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.