Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала для РФ

Верховная Рада во вторник, 15 июля, ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что за соответствующий законопроект № 0328 проголосовали 323 депутата.

25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Реклама

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения. Он также поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Рады необходимые законодательные изменения, чтобы со стороны Украины все было обеспечено для полной реализации соглашения о создании трибунала.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

Инфографика: NV

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 125 стран, которые ратифицировали Римский статут.

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.