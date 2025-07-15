Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин

Ранее Финляндия и Литва объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Верховная Рада во вторник, 15 июля, поддержала остановку для Украины действия Конвенции о запрете применения и производства противопехотных мин .

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Решение о срочном подписании поддержали 305 голосами.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета нацбезопасности и обороны О выходе Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин.

В МИД отметили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году и добросовестно выполняла ее положения. В то же время страна-агрессор Россия не является участницей этой конвенции и с 2014 года широко использует противопехотные мины. Из-за этого Украина оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН, отметили в ведомстве.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина (в 2005 году).

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.

19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.

Также 27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония.