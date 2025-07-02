Украина сможет наладить выпуск противопехотных мин и покупать их в других странах после денонсации Оттавской конвенции . Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в среду, 2 июля.

«Наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию. Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине», — отметил нардеп.

Реклама

Он также сообщил, что через шесть месяцев Украина уже сможет использовать противопехотные мины, которые будут служить заградительными сооружениями и сдерживать врага. По словам Вениславского, мины будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.

Читайте также: В МИД объяснили решение Украины выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета нацбезопасности и обороны О выходе Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин.

В МИД отметили, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году и добросовестно выполняла ее положения. В то же время страна-агрессор Россия не является участницей этой конвенции и с 2014 года широко использует противопехотные мины. Из-за этого Украина оказалась в неравной ситуации, которая ограничивает право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН, отметили в ведомстве.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина (в 2005 году).

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.

19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.

Также 27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония.

Издание The Telegraph писало, что часть Европы готовится установить новую взрывоопасную линию обороны — «железный занавес» из миллионов мин. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. По данным издания, страны НАТО, граничащие с Россией или Беларусью, приходят к выводу, что для того, чтобы сдержать возможное наступление, нужны средства, которые еще недавно считались неприемлемыми.