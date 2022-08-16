Зеленский объяснил, почему украинцев не предупредили о полномасштабном вторжении России в октябре

16 августа, 19:18
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о готовящемся полномасштабном вторжении России в октябре 2021 года.

В интервью The Washington Post, опубликованном во вторник, 16 августа, глава государства сказал, что предупреждение о новой военной агрессии РФ привело бы к хаосу и обвалу экономики в Украине.

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«Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, имена которых я не стану называть, — то с октября прошлого года я терял бы 7 миллиардов долларов в месяц, а в момент, когда россияне напали бы, они бы взяли нас за три дня…

Но одно дело, когда хаос контролируется и это в военное время — ты по-другому управляешь государством. Можно открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступить, обороняться. Можно контролировать свою инфраструктуру. И совсем другое дело, когда у вас нет военного положения или режима ЧП, а есть государство, которым управляет огромное количество разных чиновников и институций. А минус 7 миллиардов долларов в месяц, даже без оружия, — это уже большая война для нашей страны", — объяснил он.

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Зеленский добавил, что после 24 февраля Украина была «настолько сильна, насколько могла», и те люди, которые остались в стране и защищали свои дома, остановили продвижение российских оккупантов. По его мнению, хаос во время отопительного сезона осенью 2021 года привел бы к тому, что правительства Украины бы не существовало, а внутри страны была политическая война.

Он отметил, что страна-агрессор ведет гибридную войну и спланировала энергетический, политический и финансовый удары, которые должны были ослабить Украину перед началом полномасштабного вторжения РФ, но Киев на это не пошел.

Президент также сказал, что в декабре-феврале украинцы выводили деньги из экономики, и власти не ограничивали это их право, несмотря на эффект на экономику.

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«Свобода, которой обладают люди в демократической стране, — это свобода, которой обладали наши люди. Вся информация, которая у нас была, у них была. Извините, то, что я не говорил им о заговоре россиян что-то со мной сделать и о том, что мне докладывали разведки: „Ты должен увезти свою семью“. Я сказал: „Как вы себе это представляете? Я буду вывозить свою семью, я буду что-то делать, а люди останутся здесь? Я не могу так поступить“. Наша земля — единственное, что у нас есть; мы будем здесь вместе. А потом было то, что было», — заявил он.

Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что диктатор Владимир Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить, «если понадобится».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Агрессия РФ Агрессия Москвы Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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