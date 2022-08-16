«Нам нужно оружие, россияне не хотят говорить». Зеленский рассказал о разговорах с партнерами о готовящемся вторжении РФ 16 августа, 17:37 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал, как реагировал на сигналы от иностранных партнеров по поводу того, что Россия готовится к полномасштабному вторжению.

В интервью The Washington Post, опубликованном во вторник, 16 августа, глава государства заявил, что на все предупреждения или сигналы от партнеров говорил, что Украине нужно оружие.



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"…Если у нас будет недостаточно оружия, нам будет трудно воевать. Мы будем бороться с ними, это точно. Они не хотят говорить. [Российский диктатор Владимир Путин] уже три года не хочет общаться. Поэтому я не хочу слушать этот бред о том, что россияне готовы говорить, — это бред. Я это четко объяснил. Все, что нам нужно — это оружие, и если у вас есть возможность, заставьте его сесть со мной за стол переговоров. Я говорил конкретно об этом, потому что мы верили, что будет вторжение", — сказал Зеленский.



По словам президента, если бы власти сообщили украинцам о том, что страна-террорист РФ готовит полномасштабное вторжение, это бы посеяло хаос и обвалило экономику.

"…В целом наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны. И, когда началось вторжение, мы были настолько сильны, насколько могли. Часть наших людей уехала, но большинство осталось здесь, они сражались за свои дома. И как бы цинично это не звучало, эти люди все остановили. Если бы это случилось в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон — ничего бы не осталось", — добавил он.



На вопрос интервьюера о приезде в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса в январе Зеленский ответил, что получил сигналы об угрозе своей жизни. По его словам, такие же сигналы шли и от украинских спецслужб, и от их зарубежных коллег. Он рассказал, что страна-агрессор вела гибридную войну против Украины и спланировала энергетический и политический удары (смену власти на марионеточную внутри страны), а осенью — финансовый удар, целью которого было дестабилизировать ситуацию во время отопительного сезона.

«Они это сделали для того, чтобы мы перестали быть страной, а к моменту их вторжения уже были тряпкой… Вот на что они делали ставку. Мы не пошли на это…», — подчеркнул президент.

Он также сказал, что партнеры хотели победы Украины, но в то же время боялись войны и не хотели воевать с Россией: «Если… все боятся с ними воевать — извините, тогда мы будем решать, как это делать, правильно это или нет. Но война пойдет дальше, вглубь Европы, так что, пожалуйста, пришлите нам оружие, ведь мы и вас тоже защищаем. И они начали посылать».

Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что диктатор Владимир Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить, «если понадобится».

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