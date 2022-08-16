На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине 16 августа, 10:17 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Для Путина война теперь может сводиться к тому, чтобы лишить НАТО удовольствия от украинской победы и спасти собственное лицо

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

С самого начала ход этой войны измерялся двумя способами. Первый обозначен на картах. Прогресс тут определялся захваченной территорией, перспективы спорными землями; а вызовы — территорией, которую еще предстоит захватить. Мы узнаем, что война закончилась, когда либо Россия добьется достаточных успехов, чтобы удовлетворить Путина, либо Украина вернет себе прошлые достижения России.

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Второй способ определяется потерями. Были сделаны заявления о том, сколько людей убито и ранено и сколько оборудования уничтожено, повреждено и брошено. Мы узнаем, что война закончилась, когда либо Россия, либо Украина исчерпают свои возможности и больше не смогут продолжать борьбу. Эти две меры взаимосвязаны. Предполагается, что последствия истощения, скорее всего, проявятся в битве за территорию. На данный момент, ни один из этих способов измерения хода войны не указывает на явного победителя. Поэтому, чтобы увидеть, куда идёт эта война, необходимо смотреть не только на карты, но и на списки потерь.

Превосходство в обороне

Но давайте начнем с карт за последние четыре месяца боев. Что самое поразительное, так это то, как мало территории перешло из рук в руки. Россияне завершили захват Мариуполя и с огромным усилием продвинулись вперед в Луганской области, а Украина отгрызла их позиции в Харьковской и Херсонской областях и оттеснила от Змеиного острова. А кроме этого, совсем немного. До сих пор в этой войне преобладала оборона. Это можно было увидеть, когда Россия не смогла взять Киев, а затем ушла с севера Украины.

Но если оборона останется доминирующей, то, как может завершиться война? Русские по-прежнему разочарованы тем, что они не достигли даже своей минимальной цели — захвата всего Донбасса, а у украинцев около 20% территории их страны находится в экстремально брутальной оккупации. Даже столь хваленое украинское наступление с целью отбить Херсон на данный момент кажется сорванным, потому что россияне перебросили тысячи солдат, чтобы усилить свою оборону, что снижает вероятность того, что их собственное ожидаемое наступление в Донецке продвинется вперед.

Истощение считается низшей и нежелательной формой ведения войны

Поэтому создается впечатление тупиковой ситуации. В самом мрачном комментарии обе стороны представляются пьяными боксерами, обменивающимися джебами и апперкотами, но не способными нанести нокаутирующий удар. Поскольку, в отличие от бокса, здесь нет рефери, способного положить конец бою и позволить судьям объявить победителя, кажется, что эти двое обречены продолжать драться до тех пор, пока один из них не упадет от полного истощения.

Такие комментарии часто приводят к предложениям Соединенным Штатам навязать сторонам завершение боя. Чтобы поддержать аналогию, Вашингтон может сидеть в углу Украины, но видит причиняемую ей боль и вынужден вмешаться и сдаться. Иначе эти двое обречены сражаться до тех пор, пока, в конце концов, никто больше не сможет сражаться. Или же, как только будет признана логика ситуации, будет заключено непростое перемирие или прекращение огня, которое ничего не решает, но дает двум армиям возможность освежиться и восстановить силы, прежде чем снова продолжить с того места, где они остановились.

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. Такого рода войну обычно называют альтернативой маневренной войне, которая предлагает более заманчивую перспективу решающей победы на поле боя. Единственная перспектива истощения —

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