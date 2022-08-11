Переговоры в ноябре? К чему готовится Путин 11 августа, 15:21

Рано или поздно Кремлю придется договариваться

Российский военный потенциал истощается, и если Путин хочет сохранить в будущем какой-то военный паритет с НАТО или возможности против НАТО, то лучше раньше, нежели позже ему придется договариваться. А что касается энергетической войны, то у его рычагов в любых потенциальных переговорах, короткий срок годности — грядущая зима, поскольку Запад сейчас движется ускоренными темпами, чтобы отрезать Россию от цепочек поставок энергоносителей.

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Наиболее вероятным представляется то, что битва за Херсон закончится в течение следующих нескольких месяцев, а затем, после первой попытки осенью нагнуть Европу по энергетическому вопросу, Путин предложит какой-то мир — примерно — в ноябре — потенциальное мирное предложение. Мяч будет на стороне Украины — согласиться ли опять на плохой мир (как это было с Минском 1 или Минском 2) — или продолжать борьбу. У меня такое ощущение, что на этот раз вокруг Украины гораздо больше единства и решимости бороться, пока не будет возвращено гораздо больше территории — юг, Запорожье и порты в Херсонской области — ключевые. Это то, что может обеспечить Украине упрочнение мира.

Если вы помните, Минск 1 и Минск 2 подписывались после поражения Украины в Илловайском и Дебальцевском котле, соответственно. Что дало Путину вес на этих переговорах, и Украина была на грани катастрофических поражений. На этот раз все будет по-другому, если Путин не сможет снова изменить ход битвы за Херсон. Я думаю, что на этот раз военная мощь двух стран сильно различается. Общая военная динамика — на стороне Украины при поддержке НАТО и превосходстве в живой силе. Вопрос здесь в том, будут ли некоторые члены НАТО угрожать отказаться от этой поддержки, если Украина не примет мирного соглашения, предложенного Путиным. НАТО вполне может разделиться по этому вопросу — американцы с британцами, вкупе со странами Восточной Европы поддержат Украину в проведении жесткой линии, в то время как французы и немцы будут педалировать мирное соглашение опять.

На этот раз все будет по-другому

Я бы сказал, что Запад, по мере продвижения к потенциальным мирным переговорам, должен сделать все возможное, чтобы оказать давление на Россию. Это давление трехаспектное:

1. Увеличить военную и финансовую поддержку Украине немедленно. Показать и доказать Путину, что Запад поддерживает Украину в долгосрочной перспективе. Если Путин будет думать, что Украина может вести эту войну с такой интенсивностью бесконечно долго, он более охотно пойдет на мирные переговоры сейчас.

2. Единство и еще раз единство. Как говорится, не выносить сор из дома (разногласия на люди).

3. Продолжать вводить санкции — закрыть въезд для граждан РФ на Запад — хорошая опция. Или увеличивать визовый сбор, если нет обстоятельств, оправдывающих безвизовый режим (оппозиционерам, и тем, кто спасается от репрессий, по-прежнему должно быть разрешено путешествовать). Но пусть войну почувствуют простые россияне, те, которые, согласно соцопросам, поддерживают войну. Работайте над тем, чтобы для них все изменилось.

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