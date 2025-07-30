«Права человека не ко времени». Откровенный разговор NV с правозащитником о массовых протестах, хитрости ВР, усилении СБУ и немного о мобилизации

Юрист Владимир Яворский из Центра гражданских свобод, получивший Нобелевскую премию, рассказал NV, в каких важных вопросах власть и Рада упорно пытаются избежать ответственности, и описал логическую, но досадную трансформацию, которая произошла с правами человека в Украине.

28 июля президент Владимир Зеленский, на фоне еще не завершенного скандала с ограничением полномочий независимых антикоррупционных органов — НАБУ и САП, решил усилить силовую структуру, сыгравшую в нем важную роль. Речь идет о СБУ и подписанном главой государства законе, который увеличит численности сотрудников главной спецслужбы страны сразу на 10 тыс. человек: в мирное время — с 27 тыс. до 37 тыс., а в особый период — с 31 тыс. до 41 тыс.

Это логично для вызовов военного времени. Однако в то же время СБУ до сих пор не реформирована и сочетает в себе как военные, так и чисто правоохранительные и следственные полномочия, напоминает юрист и правозащитник Владимир Яворский, который был причастен к разработке законопроекта об изменениях в спецслужбе.



Яворский работает программным директором украинского Центра гражданских свобод, — эта организация в 2022 году, впервые для украинских правозащитных структур, получила Нобелевскую премию мира. А сам юрист хорошо разбирается не только в теме СБУ.

