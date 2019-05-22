Законно или нет? Что говорят сторонники и противники назначения Андрея Богдана главой АП вопреки люстрации Вчера, 21:10 1039 Сюжет Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Должность главы Администрации президента, которую занял Андрей Богдан, прямо указана в законе о люстрации president.gov.ua

21 мая адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что подпадает под люстрацию. Рассказываем об аргументах сторонников и противников этого назначения.

Как Богдан обошел люстрацию

Андрей Богдан до своего назначения был юристом олигарха Игоря Коломойского. На следующий день после своего назначения на должность главы АП, 22 мая, он объявил, что прекращает адвокатскую деятельность, и пообещал избегать вопросов, связанных с конфликтом интересов.

Формальной причиной незаконности его назначения главой АП называют то, что он подпадает под действие закона Украины Об очистке власти, так как дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Богдан фигурирует в отчете Департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации по реализации Закона Украины Об очистке власти как лицо, у которого «выявлены критерии люстрации».

18 апреля журналисты программы Схемы сообщили, что 13 марта Богдан тайно встретился с судьей Станиславом Шевчком, возглавлявшего на тот момент Конституционный суд, который сейчас решает, является ли люстрация конституционной. 26 апреля судья Шевчук заявил, что встреча вовсе не была тайной, и они с Богданом якобы обсуждали признание Конституционным судом неконституционной статьи 368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. 14 мая Конституционный суд уволил Шевчука с формулировкой «за совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимое со статусом судьи». Шевчук оспаривает увольнение в Окружном админсуде Киева.

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Хотя люстрацию Конституционный суд не отменил, 21 мая среди своих первых указов президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана главой АП.

Комментируя свое назначение, Богдан заявил, что попал под люстрацию несправедливо. По его словам, он разоблачил схему вывода миллиардов из государственного бюджета, создателем которой по совместительству оказался один из авторов закона о люстрации.

Богдан комментирует свое назначение вопреки люстрации с 49 минуты 45 секунды

Он также заявил, что при принятии закона о люстрации должности главы Администрации президента и его заместители были выведены из-под государственной службы. «И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это глава администрации президента или его заместители. Поэтому в этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона», — сказал Богдан.

22 мая заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава АП, его заместители не являются госслужащими, и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому они не подпадают под действие люстрационного закона и Богдан мог быть назначен на эту должность.

Что говорится в Законе об очищении власти

22 мая заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что должность главы Администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 закона Об очищении власти как такая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация). Он заявил, что статус этой должности по закону О государственной службе не имеет значения, ведь профильный закон люстрации четко называет эту должность и не отсылает к закону о госслужбе.

«Также не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения», — добавил он.

Петухов отметил, что в реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона на основе его положений. Лица, которые ушли с должности до вступления в силу закона, не внесены в реестр.

«В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, внесенных в реестр люстрированных лиц», — констатировал чиновник.

Такого же мнения придерживается глава Общественного совета по вопросам люстрации Татьяна Козаченко.

На своей странице в Facebook она напомнила, что Андрей Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Первый раз его назначил на эту должность 17 марта 2010 года Николай Азаров. 14 февраля 2011 года Богдан был уволен с этой должности Виктором Януковичем. 11 июля 2013 года Богдана повторно назначил правительственным уполномоченным Азаров, а 5 марта 2014 года его уволил по собственному желанию Арсений Яценюк. Андрей Богдан подпадает под закон Об очищении власти, так как занимал должность правительственного уполномоченного в общей сложности больше года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

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Кроме того, Адрей Богдан подпадает под еще один критерий люстрации — он занимал должность правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, то есть во время Революции Достоинства, и не уволился по собственному желанию.

Козаченко тоже обратила внимание на то, что должность главы Администрации президента указана в Законе об очищении власти.

Вынесение Указа ВОПРЕКИ Закону означает, что Президент ставит себя ВЫШЕ закона и демонстрирует на всю страну настоящее отношение к верховенству права

Глава Общественного совета по вопросам люстрации подчеркнула, что указ президента Зеленского о назначении Богдана главой АП прямо противоречит закону Об очищении власти.

«Вынесение Указа ВОПРЕКИ Закону означает, что Президент ставит себя ВЫШЕ закона и демонстрирует на всю страну настоящее отношение к верховенству права. А еще: лицо, назначаемое на должность, осознает это и именно такой ценой подставляет Президента, наносит разрушительное действие по его репутации», — подчеркнула она.

Козаченко отметила, что закон Об очищении власти не отменили, а просто проигнорировали.

А политолог Тарас Черновол предположил, что «на такое нарушение закона рискнули пойти под гарантии Коломойского и Портнова (бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковча Андрей Портнов — ред.), что они смогут обеспечить нужные решения продажных судов, когда кто-то оспорит этот указ».

НВ