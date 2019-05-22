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Богдан не может возглавлять АП из-за закона о люстрации — Минюст

Вчера, 19:55
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Богдан не может возглавлять АП из-за закона о люстрации — Минюст - фото

Gleb Garanich / Reuters

Андрей Богдан

В Министерстве юстиции Украины заявили, что закон о люстрации распространяется на должность главы Администрации президента, несмотря на заверения команды президента Владимира Зеленского в обратном.

«Должность главы Администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 закона, как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация)», - проинформировал заместитель главы Минюста Сергей Петухов.

На аргумент, что глава АП не является государственным служащим, Петухов отметил, что судьи и прокуроры тоже не являются госслужащими, однако на них распространяются люстрационные ограничения.

«Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одной из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона», - подчеркнул представитель Минюста.

Петухов добавил, что запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется как на лиц, внесенных в реестр люстрированных лиц, так и на экс-чиновников, которые не внесены в реестр и оставили свои должности до вступления в силу закона.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

Теги:   Минюст Администрация президента Украины Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

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