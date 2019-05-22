В АП объяснили, почему назначение Богдана не противоречит закону о люстрации
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.
Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.
По словам Рябошапки, глава АП, его заместители не являются госслужащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому они не подпадают под действие люстрационного закона.
«Администрация президента не является органом государственной власти. В администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате», - сказал Рябошапка в кулуарах Верховной Рады.
Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.