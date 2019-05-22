Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Питер Дикинсон
Войны памяти. Как Зеленскому объединить украинцев?
Чарльз Тэннок
Кризис в Австрии. Как Путин управляет Европой
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В АП объяснили, почему назначение Богдана не противоречит закону о люстрации

Вчера, 16:27
1935
Цей матеріал також доступний українською
В АП объяснили, почему назначение Богдана не противоречит закону о люстрации - фото

кадр видео Украинской правды

Андрей Богдан

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

По словам Рябошапки, глава АП, его заместители не являются госслужащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому они не подпадают под действие люстрационного закона.

«Администрация президента не является органом государственной власти. В администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате», - сказал Рябошапка в кулуарах Верховной Рады.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Закон о люстрации Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 19:55

img
Богдан не может возглавлять АП из-за закона о люстрации — Минюст
Политика

Вчера, 19:07

img
Стефанчук заявил, что никогда не виделся с Коломойским
Футбол

Вчера, 21:26

img
Шахтер — Динамо 1:1. События по минутам матча Премьер-лиги

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36803
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28355
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27054