В АП объяснили, почему назначение Богдана не противоречит закону о люстрации Вчера, 16:27 1935 Цей матеріал також доступний українською кадр видео Украинской правды Андрей Богдан кадр видео Украинской правды

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

По словам Рябошапки, глава АП, его заместители не являются госслужащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому они не подпадают под действие люстрационного закона.

«Администрация президента не является органом государственной власти. В администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате», - сказал Рябошапка в кулуарах Верховной Рады.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.