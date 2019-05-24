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Закон не предусматривает. Литвин — о заявлении Зеленского насчет «информационного референдума» о мире с РФ

Сегодня, 14:15
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Закон не предусматривает. Литвин — о заявлении Зеленского насчет «информационного референдума» о мире с РФ - фото

НВ

Владимир Литвин

Законодательная практика не предусматривает понятие «информационного референдума», о котором заявил президент Владимир Зеленский, комментируя идею вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал народный депутат, экс-глава Верховной Рады Владимир Литвин.

«Я не знаю, что такое „информационный референдум“, такого практика не предусматривает, потому что референдум — это норма прямого действия, и она должна быть реализована в практических документах, а соответственно — в практических шагах любой власти», — отметил нардеп.

По словам Литвина, проведение соответствующего опроса заняло бы около 1−1,5 млрд гривен.

Ранее бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал он.

Теги:   Референдум Радио НВ Владимир Зеленский Владимир Литвин

Спецтема   Эксклюзивы НВ Зеленский — новый президент

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