Закон не предусматривает. Литвин — о заявлении Зеленского насчет «информационного референдума» о мире с РФ Сегодня, 14:15 1619 Цей матеріал також доступний українською НВ Владимир Литвин НВ

Законодательная практика не предусматривает понятие «информационного референдума», о котором заявил президент Владимир Зеленский, комментируя идею вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал народный депутат, экс-глава Верховной Рады Владимир Литвин.

«Я не знаю, что такое „информационный референдум“, такого практика не предусматривает, потому что референдум — это норма прямого действия, и она должна быть реализована в практических документах, а соответственно — в практических шагах любой власти», — отметил нардеп.

По словам Литвина, проведение соответствующего опроса заняло бы около 1−1,5 млрд гривен.

Читайте также: Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ

Ранее бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал он.