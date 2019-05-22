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Это глупость и угроза. Гусовский — о возможном референдуме насчет мира с РФ

Вчера, 13:08
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Это глупость и угроза. Гусовский — о возможном референдуме насчет мира с РФ - фото

Наталья Кравчук / НВ

Возможный референдум о заключении мирных договоренностей с РФ, озвученный главой АП Андреем Богданом, является глупостью и угрозой, заявил соучредитель партии Люди важливі Сергей Гусовский.

Такое мнение он выразил в интервью Радио НВ.

«Это не просто „занесло“, на самом деле это не неосторожность, я бы сказал, это глупость — такого рода заявления. <...> Референдум в данном случае — это угроза некачественного решения, угроза разрешения [конфликта] впопыхах», — сказал Гусовский.

По его мнению, вскоре президент Украины Владимир Зеленский прокомментирует это предложение главы своей администрации.

Напомним, глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.

Теги:   Радио НВ Сергей Гусовский Андрей Богдан Россия Референдум

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