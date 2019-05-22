Это глупость и угроза. Гусовский — о возможном референдуме насчет мира с РФ
Возможный референдум о заключении мирных договоренностей с РФ, озвученный главой АП Андреем Богданом, является глупостью и угрозой, заявил соучредитель партии Люди важливі Сергей Гусовский.
Такое мнение он выразил в интервью Радио НВ.
«Это не просто „занесло“, на самом деле это не неосторожность, я бы сказал, это глупость — такого рода заявления. <...> Референдум в данном случае — это угроза некачественного решения, угроза разрешения [конфликта] впопыхах», — сказал Гусовский.
По его мнению, вскоре президент Украины Владимир Зеленский прокомментирует это предложение главы своей администрации.
Напомним, глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.
По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.