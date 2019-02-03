Выборы 2019: Порошенко подал документы в ЦИК Сегодня, 16:39 1041 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Петр Порошенко подает документы в ЦИК пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства 31 марта.

Соответствующие фото распространила его пресс-служба.

"Сейчас в 2019 году еще больше ответственности, ответственности за судьбу страны. Сегодня мы уже понимаем, что за эти 5 лет Украина прошла огромные испытания", - отметил Порошенко после подачи документов.

Глава государства подчеркнул: "Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, их не потеряли. Чтобы мы не остановились на полпути, и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны на соответствие критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная наша ключевая позиция".

"Мы доказали, что эти планы абсолютно реальны, когда мы осуществляли то, во что многие не верили в 2014 году. Убежден, что должны объединиться для достижения этих целей", - добавил он.

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29 января Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок во время форума От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.

Он подчеркивал, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".

Согласно последним соцопросам, Порошенко занимает второе или третье место в рейтинге кандидатов в президенты, уступая шоумену Владимиру Зеленскому и лидеру Батькивщины Юлие Тимошенко.



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