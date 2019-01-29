Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок Вчера, 14:53 2121 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Петр Порошенко пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Его заявление прозвучало на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем во вторник, 29 января.



"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз в президенты Украины", - сказал Порошенко.



Президент подчеркнул, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".



"Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства", - добавил Порошенко.



Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно данным соцопросов, главными конкурентами Порошенко будут лидер Батькивщины Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Оба уже подали документы в Центральную избирательную комиссию.