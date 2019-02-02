Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений Сегодня, 08:16 1495 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Порошенко на форуме по его выдвижению в президенты Александр Медведев / НВ

29 января на специально созванном форуме глава государства Петр Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Журнал Новое Время расспросил лидеров мнений о том, достоин ли Порошенко второго президентского срока и что еще может принести стране.

Весь жар огня церемонии выдвижения главы государства на второй срок был направлен на три темы.



Первая - курс на Запад, неминуемое присоединение к НАТО. "В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз", - сообщил гостям форума Порошенко и получил в ответ аплодисменты.

Маршрут следования страны в ближайшие пять лет - от Крут до Брюсселя. Иначе говоря, подальше от Москвы. Эту идею зал принял единодушно.

Второй пассаж вытекает из первого: мир с Россией. Холодный и беспощадный. Россия как партнер или Россия как головная боль всегда будет иметь значение. Хотя бы в силу географической близости и большой протяженности общих с Украиной границ.

Третий призыв легко укладывается в усеченный вариант советского лозунга - экономика должна быть.

Была и четвертая тема, проходившая красной нитью через все выступления на форуме, - Юлия Тимошенко, хотя ее имя и не звучало прямо.

Собрав воедино все плюсы и минусы своей уходящей в историю каденции, Порошенко предложил выбрать следующим президентом Украины того, кто продемонстрировал и доказал свою состоятельность. Иными словами, выдвинуть и выбрать на следующую президентскую пятилетку его.

Впрочем, то, что так очевидно для Порошенко, не так уж очевидно для многих других.

Плюс / минус

Порошенко или Путин – именно такую дилемму поставили во главу угла организаторы форума по выдвижению действующего главы государства на второй срок. То есть те, кто выступает против Порошенко, по убеждению президентской команды, подыгрывают хозяину Кремля.

Именно эта линия борьбы на выборах, очевидно, и станет основной. Если это так, то путаницы не миновать, так как ту же козырную карту эксплуатирует большинство кандидатов.

Когда тема Путина была исчерпана, речь на форуме пошла о делах внутренних, более осязаемых, но не менее эксцентричных.

Риски для бизнеса остаются такими же, как и в начале пути, и заключаются они в отсутствии верховенства права

Практически каждое публичное выступление премьера Владимира Гройсмана способно украсить любую свадьбу. А его призыв на собрании у Порошенко - и вовсе может войти в шорт-лист лучших тостов Украины. "Давайте сделаем Украину сильной и богатой страной", - предложил на третьем году своего правления глава правительства.

В зале не было ни одного, кто бы высказался против.

Порошенко пообещал, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС / Фото: Александр Медведев / НВ

Но вопрос "как именно это сделать?" остался открытым. Хотя ответ на него очевиден Глебу Вышлинскому, исполнительному директору Центра экономической стратегии: риски для бизнеса остаются такими же, как и в начале пути, и заключаются они в отсутствии верховенства права.

“Если Порошенко не продемонстрировал желания изменить это за пять лет, то и в следующий его срок этого ждать не стоит, - говорит эксперт. - Интересы олигархов останутся приоритетом, тогда как возможности роста малого и среднего бизнеса будут ограничены”.

По его словам, экономика и дальше будет расти низкими темпами, а трудовая миграция украинцев за рубеж будет продолжаться.

Результат подобной политики плачевен: уровень прямых иностранных инвестиций (ПИИ) давно не был столь низким, как за последние пять лет.

Тем не менее не все так черным-черно. Как раз в день самовыдвижения Порошенко подоспел ежегодный мировой индекс восприятия коррупции: Украина по итогам 2018‑го улучшила свои позиции в этом глобальном рейтинге. Правда, всего на десять ступенек, сменив 130‑е место на 120‑е.

Промежуточные итоги

Ирина Бекешкина, директор Фонда Деминициативы им. Илька Кучерива, не теряется, отвечая на вопрос НВ: достоин ли Порошенко того, чтобы остаться на второй срок? Она признает, что хозяин Банковой, хоть и сплоховал в преодолении коррупции и согрешил, культивируя фаворитизм, но он прекрасно справился в наиболее чувствительных сферах, на которые имеет самое прямое влияние.

Речь идет о его роли международного переговорщика, который сумел сформировать антироссийскую коалицию. И о роли президента как главнокомандующего.

Хозяин Банковой прекрасно справился в наиболее чувствительных сферах, на которые имеет самое прямое влияние

"Армия была разрушена до основания, - напоминает Бекешкина. - Пришлось ее почти с нуля реформировать. И то, что сегодня она может сдерживать значительно более сильного врага, это плюс".

Впрочем, с задачей рассказать об успехах президента лучше всех справился сам Порошенко. Вот краткое содержание достижений, предложенное на форуме: "В 2014 году остановил российскую агрессию, в 2015‑м появилась новая армия, в 2016‑м состоялась децентрализация, в 2017‑м - безвиз с ЕС, в прошлом году - возрождение поместной православной церкви".

Политолог Владимир Фесенко назвал получение украинской церковью томоса личной большой заслугой главы государства.

Что же касается многочисленных провалов Порошенко, то на них тоже не стоит гриф секретности. Они все известны, обнародованы и ушли в тираж. Например, провал в вопросах деолигархизации и демонополизации экономики.

На это в первую очередь указывает Алексей Гарань, научный директор Фонда Демократические инициативы. Но делает при этом оговорку: “Началась борьба за ослабление олигархов. Пострадали Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский. Но с другими, в том числе с Ринатом Ахметовым, ему [Порошенко] нужно было искать компромиссы. Он не смог начать радикальную борьбу против всех”.

Наиболее выпуклыми выглядят кадровые осечки Порошенко. Бекешкина указывает на недопустимые подковерные договоренности при назначении генпрокуроров: от Виталия Яремы до Виктора Шокина.

О том, что не произошло перелома в борьбе с коррупцией, говорит и Фесенко. "Наоборот, за последние два года усилилось сопротивление по отношению к деятельности новых антикоррупционных институтов", - утверждает эксперт.

Трудный выбор

Что же тогда произойдет или не произойдет, если победит Порошенко? Основные тенденции сохранятся, делает свой прогноз Гарань. "Это и плюс, и минус, - трактует политолог самого себя. - Курс Порошенко будет более-менее прогнозируемым. Потому что не совсем понятно, что будет, если президентом станет Анатолий Гриценко, какой у него курс. А если президентом изберут Тимошенко, есть угроза монополизации власти".

Монополизации власти в период президентства Порошенко не произошло. В ходе второго срока таких возможностей у него будет еще меньше

Это как раз то, на что Гарань обращает внимание в первую очередь: монополизации власти в период президентства Порошенко не произошло. В ходе второго срока таких возможностей у него будет еще меньше. Что идет новому старому президенту в безусловный плюс.

Политолог указывает на некую общую закономерность: руководители страны, которые прошли на второй срок, осознают, что третьего уже не будет. И потому более свободно приступают к радикальным переменам. Им не надо еще раз переизбираться, и такой глава государства способен идти на жертвы, чтобы провести непопулярные, но необходимые реформы.

С этими словами Гараня не согласен экс-министр экономразвития Айварас Абромавичус. Он приводит примеры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и действующего руководителя Турции Реджепа Эрдогана: самые храбрые и самые мудрые решения они принимали в начале пути.

Плох Порошенко или хорош, второй срок ни ему, ни людям впрок не пойдет, считает экс-министр.

Отличительной чертой избирательной кампании, которая действительно дает возможность выбора, по мнению Абромавичуса, является изобилие новых лиц: "Я только за, чтобы было больше конкурентов, чтобы у людей было больше выбора. Я за то, чтобы любой выдвигался".

Но любой не выдвигается. А значит, в бой снова идут одни "старики".

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года