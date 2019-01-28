#ВибориБезБрехні. Проверка на достоверность заявлений Зеленского, Тимошенко, Порошенко и Шевченко Вчера, 11:00 3618 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською EPA Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года EPA

В рамках фактчекингового проекта к выборам президента Украины - #ВибориБезБрехні - мы публикуем анализ заявлений потенциальных кандидатов на пост главы государства.

На этой неделе в обзоре цитаты Александра Шевченко, Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко. Подробно об инициативе и методологии читайте здесь.







Народный депутат Александр Шевченко

Фото: Олександр Шевченко via Facebook

Дата: 18 января 2019 года

Источник: эфир херсонской местной телерадиокомпании "ВТВ плюс" (21:18-21:31)

Цитата: "Посмотрите, те люди, которые выехали за границу, они верят, что в Украине что-то можно изменить? Большинство - нет. 70% молодежи хочет уехать. Также не верят".

Как на самом деле?

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре 2017 года, 54% молодежи (18-35 лет) имели желание переехать на постоянное место жительства за границу. В то же время среди всех респондентов большинство заявили, что не хотели бы ехать за границу. Такое мнение высказал 61% граждан. 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% с ответом не определились.

В декабря 2017 года Киевский международный институт социологии по заказу "Зеркала недели" спросил у граждан, задумывались ли они о том, чтобы уехать из Украины. 63,6% сказали, что им это не приходило в голову, утвердительно ответили на вопрос 29,1% граждан, 7,3% не определились с ответом. Согласно этому исследованию, среди молодежи (18-29 лет) намерение покинуть страну имеют 55%.

В апреле 2018 КМИС провел еще один опрос на эту тему. Лишь 7% собирались выезжать за границу в следующие шесть месяцев с целью длительного пребывания, работы, учебы или эмиграции. Среди людей в возрасте от 18-29 лет таких 15%.

Вердикт. Опросы показывают, что действительно много молодежи хочет покинуть Украину, однако это не 70%, о которых говорит Александр Шевченко.





Актер Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский via Facebook

Дата: 18 января 2019 года

Источник: интервью изданию "Украинская правда" (56:01-56:16)

Цитата: "Руслан Стефанчук. Знаете такого человека? Нет? Это очень уважаемый человек. Идеолог. Это мой коллега. Мы с ним заканчивали юрфак и он пошел по тропинке юриспруденции. Я пошел в продюсирование. Он самый молодой академик нашей страны".

Как на самом деле?

43-летний Руслан Стефанчук с 2009 года является членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины, однако он - не академик.

В то же время среди членов-корреспондентов академии Стефанчук действительно является одним из самых молодых. Он старше только Сергея Погребного и Юрия Барабаша.

Вердикт. Владимир Зеленский преувеличивает статус Руслана Стефанчука, который не является "самым молодым академиком нашей страны".





Президент Украины Петр Порошенко

Фото: EPA

Дата: 16 января 2019 года

Источник: выступление перед главами дипломатических представительств иностранных государств (10:03 - 10:07)

Цитата: "Украинская армия уже вошла в десятку самых мощных армий Европы".

Как на самом деле?

Петр Порошенко в течение 2018 года несколько раз заявлял, что украинская армия входит в десятку крупнейших в Европе. Ссылался он на рейтинг Global Firepower. В упомянутом исследовании Украина действительно занимает восьмое место среди европейских государств. Однако составители рейтинга не описывают методологию ранжирования стран по силе их армий.

Вердикт. Петр Порошенко ссылается на исследование, достоверность которого не подтверждена.





Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко

Фото: Анатолій Гриценко via Facebook

Дата: 15 января 2019 года

Источник: программа "Тема дня" на телеканале UA:Перший (20:37 - 21:11)

Цитата: "Тогда я хочу напомнить тем людям, которые сейчас нас слушают и смотрят, которые более оптимистичны, которые помнят начало 90-х. В каком состоянии была Польша? Вспомните? Это была разруха. <...> Поляки не были так пассивны или депрессивны, как ваше нынешнее состояние, извините. Они поверили в себя и они сейчас вышли на четвертую экономику в еврозоне".

Как на самом деле?

В 1991 году Украина опережала Польшу по размеру ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, но уже со следующего года ситуация начала меняться. В 2017 году этот показатель в Польше был в три раза выше, чем в Украине - 29 026 долларов. По нему Польша занимает 22 место в Европейском союзе. Номинальный валовой внутренний продукт Польши в 2017 году составил 524,5 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в ЕС по этому показателю.

Вердикт. Хотя Польша достигла значительных экономических успехов в период с 1991 года, некорректно называть ее "четвертой экономикой" Европы. К тому же, еврозона, о которой упомянул Гриценко - это название группы государств, официальная валюта которых - евро (Польша не входит в еврозону).





Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Дата заявления: 14 января 2019 года

Источник: программа "Свобода слова" на телеканале ICTV (4:50-5:14)

Цитата: "Мне очень часто сейчас задают вопрос, не страшно ли нам. Почти то, что спросили вы. Не страшно брать на себя страну, в которой долг практически уже равен нашему валовому внутреннему продукту? Страну, которая вошла в десятку самых бедных стран мира, и где экономика сворачивается просто на глазах".

Как на самом деле?

В конце 2018 года государственный и гарантированный государством долг составлял 74,76 миллиарда долларов. ВВП Украины в 2017 году - 112,1 миллиарда долларов. По расчетам правительства в 2019 году государственный и гарантированный государством долг составит 62 процента от ВВП.

Всемирный банк подсчитал, что ВВП на душу населения в 2017 году в Украине составлял около 2640 долларов. Показатели хуже имеют 58 стран. ВВП по паритету покупательной способности (этот показатель учитывает различия в покупательной способности валют разных стран и является более корректным для сравнения уровня жизни в странах) был на уровне около 8667 долларов. По этому индикатору Украина имеет преимущество перед 73 государствами мира.

Вердикт. Юлия Тимошенко говорит неправду, когда утверждает, что "долг практически уже равен" внутреннему валовому продукту Украины. На самом деле этот долг на несколько десятков миллиардов долларов ниже объема ВВП. Тимошенко говорит неправду и о "десятке беднейших стран мира", в которую Украина якобы вошла.

#ВибориБезБрехні - это совместный проект независимых украинских медиа, в частности Громадского, Украинской Правды, VoxCheck, Новое Время, Kyiv Post и Радио Свобода. Он проверяет на достоверность заявления претендентов на пост президента. Результаты публикуются каждый понедельник и охватывают десять политиков, которые, согласно соцопросам, имеют наибольший рейтинг. Независимые медиа могут присоединяться к инициативе в качестве участников или с помощью перепубликации материалов.