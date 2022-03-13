Британия будет платить своим гражданам для расселения в их жилье украинских беженцев 13 марта, 05:49 Цей матеріал також доступний українською За предоставление жилья украинским беженцам британцам будут платить по 456 долларов (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Британия будет платить людям за то, чтобы они открыли свое жилье для украинцев, спасающихся от полномасштабного вторжения России в Украину.



Как сообщает Reuters, новая схема под названием «Дома для Украины» позволит беженцам приезжать в страну, даже если у них нет родственных связей.

Соединенное королевство будет платить людям 456 долларов в месяц, если они смогут предоставить бежавшим от войны украинцам свободную комнату или имущество в течение как минимум полугода.

Законодатели от всех основных политических партий Британии подвергли критике настойчивость правительства в том, чтобы украинцы получали визы и до прибытия в Великобританию, заявив, что это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны.

Правительство заявило, что в соответствии с новой схемой государство, благотворительные организации, предприятия и местные общины должны иметь возможность предлагать жилье посредством интернета к концу следующей недели.

Любой, кто предлагает комнату или дом в Британии, должен будет показать, что жилье соответствует стандартам, и, возможно, ему придется пройти проверку на наличие судимостей.

Ранее сообщалось, что Великобритания несколько упростит получение виз для украинцев, которые вынуждены покинуть страну из-за полномасштабного вторжения России.

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