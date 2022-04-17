«Уничтожают всеми возможными средствами». В Мариуполе гражданские страдают от нехватки воды и еды — Денисова
Оккупанты разрушили почти все дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Мирные жители Мариуполя страдают от нехватки продовольствия. За месяц блокады города оккупанты не допустили туда ни один гуманитарный конвой с едой и лекарствами от Украины или международных организаций.
Война России против Украины — главные события 17 апреля
Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По информации ООН, более 100 000 мирных жителей города страдают от нехватки воды и еды.
«Широко разрекламированная в СМИ оккупанта гуманитарная помощь России включает только буханку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача продуктов проходит в штабах Единой России, но продуктов катастрофически не хватает», — пишет омбудсмен.
По ее словам, в городе ежедневно ухудшается ситуация с медицинской помощью, распространяется антисанитария, а пребывание в сырых холодных подвалах вызывает инфекционные и простудные заболевания. При этом получить врачебную помощь в Мариуполе невозможно.
Кроме того, с понедельника в городе запретят перемещаться и даже находиться на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе рассчитывать даже на скудный паек с хлебом будет невозможно.
«Рашисты уничтожают мариупольцев всеми возможными средствами, превратив город в ад. Такие действия России являются геноцидом украинского народа, согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда», — подытожила Денисова.
Она также попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты совершения Россией преступления геноцида и нарушений прав человека.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.