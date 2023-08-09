Медведчук пытается восстановить право на ведение адвокатской деятельности в Украине через суд — Чесно 9 августа, 15:56 Медведчук лишен украинского гражданства и статуса адвоката (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп и кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук пытается вернуть себе статус адвоката в Украине.

Об этом сообщил адвокат Роман Титикало со ссылкой на реестр судебных производств, говорится в материале движения Чесно.

По его словам, Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а по этому делу все произошло очень оперативно.

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Титикало подчеркнул, что иск не имеет перспектив, так как нет оснований для его удовлетворения.

Он высказал мнение, что есть два варианта развития событий.

«Учитывая, что у Медведчука связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах — я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не для украинской аудитории, а для московитов. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в суд, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это вроде бы связано с политическим преследованием и репрессиями из-за его политических взглядов», — добавил Титикало.

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Движение Чесно отмечает, что в деле Медведчука его интересы представляет адвокат Алексей Калинников, он является преподавателем в Высшей школе адвокатуры НААУ. О данным активистов, сейчас структуру возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.

Ранее Калинников представлял интересы экс-генпрокурора времен Виктора Януковича Виктора Пшонки.

Он также представлял интересы типографии Новый мир, издавшей несколько книг беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и заплатившей ему крупнейший в истории страны писательский гонорар — почти 16,5 млн гривен.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства. Предателя также лишили статуса адвоката и исключили из Национальной академии правовых наук.