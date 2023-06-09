Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук 9 июня, 15:37 Подозреваемого в госизмене кума диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, он находится в РФ (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Подозреваемого в госизмене экс-нардепа и кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук.

Об этом сообщила глава подкомитета ВРУ по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Telegram.

По ее словам, заседание состоялось в пятницу, 9 июня.

На нем представители академии приняли решение о лишении статуса действующего члена Медведчука.

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В конце мая предателя, лишенного украинского гражданства, также лишили статуса адвоката.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства.