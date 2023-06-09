Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук

9 июня, 15:37
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Подозреваемого в госизмене кума диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, он находится в РФ (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Подозреваемого в госизмене кума диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, он находится в РФ (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Подозреваемого в госизмене экс-нардепа и кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук.

Об этом сообщила глава подкомитета ВРУ по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Telegram.

По ее словам, заседание состоялось в пятницу, 9 июня.

На нем представители академии приняли решение о лишении статуса действующего члена Медведчука.

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В конце мая предателя, лишенного украинского гражданства, также лишили статуса адвоката.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Виктор Медведчук Государственная измена

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