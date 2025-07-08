В Евросоюзе на этой неделе согласуют 18-ый пакет санкций против РФ (Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook)

На этой неделе страны Евросоюза должны прийти к согласию относительно 18-го пакета антироссийских санкций ЕС .

Об этом вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала в интервью Факты ICTV.

По данным Стефанишиной, в Евросоюзе на этой неделе согласуют 18-ый пакет санкций против РФ.

«По моей информации, на этой неделе все же придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией», — сообщила она.

Стефанишина добавила, что в прошлый период, когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за это решение вплоть до последнего дня.

Вице-премьер добавила, что «без радикального политического лидерства в Европейском Союзе будет очень трудно» принять будущие пакеты санкций ЕС из-за вето отдельных государств.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

По словам источника, Венгрия вслед за Словакией заявила, что утверждение пакета надо отложить. При этом официальная Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.