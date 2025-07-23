NV с помощью украинских политиков и политолога выяснил, каким образом новоизбранному секретарю СНБО Рустему Умерову удалось расширить свои полномочия после увольнения с должности министра обороны.

18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. Это произошло после того, как его уволили с должности министра обороны и несмотря на то, что Умерову пророчили должность посла Украины в США. С новым назначением в политических кругах сначала заговорили о «ссылке» бывшего чиновника, но вскоре оказалось, что все не так: он получит значительные полномочия на казалось бы формальной должности.

Президент сообщил, что Умеров продолжит работать с партнерами по договоренностям по оружию — фактически будет контролировать все поставки вооружения и совместные производства с партнерами. Вместе с новоназначенным министром обороны Денисом Шмыгалем он должен провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами. Умеров также будет координировать переговорный трек и уже предложил российской стороне встречу на этой неделе.

Секретарь СНБО еще должен проанализировать состояние выполнения принятых решений Совета и Ставки верховного главнокомандующего, реализовать то, что задерживалось и укрепить формат технологической Ставки.

Означает ли это, что Умеров получил повышение и как он может использовать новые полномочия?