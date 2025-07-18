Аудит решений Ставки. Умеров рассказал о ключевых направлениях работы на посту секретаря СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет аудит выполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего . Об этом заявил новый секретарь СНБО Рустем Умеров в пятницу, 18 июля.

Как сказано в сообщении, во время встречи с Аппаратом СНБО Умеров определил ключевые задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским перед структурой и ее Аппаратом.

«Обсудили с главой государства четкие задачи и приоритеты работы. В ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки Верховного главнокомандующего. Представим президенту Украины план действий», — отметил он.

Новый секретарь СНБО отметил, что его ключевыми задачами на этой должности должно стать международное военное сотрудничество по поставкам вооружения. По его словам, отдельным блоком определено восстановление работы технологической ставки — как инструмента для ускорения инноваций в секторе безопасности и обороны.

Умеров также отметил важность переговорного трека с Россией.

«Украина последовательно выступает за справедливый мир — и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир — благодаря силе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 18 июля назначил Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. Также Зеленский подписал указ об увольнении Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Умеров был министром обороны с сентября 2023 года. До этого он возглавлял Фонд госимущества и заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

17 июля министром обороны стал Денис Шмыгаль, который ранее работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этой должности. За кандидатуру Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Умерова планировали назначить послом Украины в США, но его кандидатуру, по словам нардепа, не согласовали в Вашингтоне.