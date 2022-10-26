Украина ждет от США поставок беспилотников Switchblade 600 — Резников 26 октября, 12:01 Украина ждет беспилотники Switchblade 600 (Фото:Кадр видео MechDesignTV)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ждет от США поставок беспилотников Switchblade 600.

В интервью Politico министр отметил, что США пообещали Украине увеличить запас барражирующих боеприпасов.

Производитель дронов AeroVironment заявил, что в этом месяце первая партия из 10 дронов должна прибыть в течение нескольких недель, добавил Резников.

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По его словам, за последние недели Иран продал России 2400 беспилотников, поэтому «на данный момент я бы сказал, что иранские беспилотники временно побеждают в этом конкурсе».

В конце августа сообщалось, что армия США готова заключить контракт на поставку Украине десяти дронов-камикадзе Switchblade 600.

Преимущество дронов-камикадзе в том, что их можно одновременно использовать для разведки и нанесения ударов. Дроны Switchblade 300 весят 2,5 кг, могут пролететь 10 километров и находиться в воздухе 15 минут, а более тяжелая версия 600— пролететь 40 километров и находиться в воздухе 40 минут. Защитники Украины уже используют Switchblade.

