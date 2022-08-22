США готовятся передать Украине новые модели дронов-камикадзе Switchblade — Пентагон

22 августа, 21:44
Украина получит от США новые модели дронов Switchblade (Фото:AeroVironment)

Украина получит от США новые модели дронов Switchblade (Фото:AeroVironment)

Армия США готова заключить контракт на поставку Украине десяти дронов-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщает издание Defense News в понедельник, 22 августа, со ссылкой на ответ пресс-секретаря Пентагона Джессики Максвелл.

По словам представительницы Минобороны США, контракт на исследование и разработку десяти беспилотников производства AeroVironment ожидается в течение следующего месяца. Издание пишет, что дата поставки Switchblade 600 пока не известна, потому что эти беспилотники находятся на стадии прототипа и должны пройти испытания и оценку.

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Преимущество дронов-камикадзе в том, что их можно одновременно использовать для разведки и нанесения ударов. Дроны Switchblade 300 весят 2,5 кг, могут пролететь 10 километров и находиться в воздухе 15 минут, а более тяжелая версия 600 — пролететь 40 километров и находиться в воздухе 40 минут. Защитники Украины уже используют Switchblade.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Украина-США Пентагон Дроны Война России против Украины Switchblade

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