В США будут производить дроны-камикадзе Switchblade для ВСУ 21 сентября, 00:57 Контракт на поставку Switchblade 600 был заключен 15 сентября (Фото:AeroVironment)

В Соединенных Штатах будут производить ударные беспилотники Switchblade 600. Их отправят на службу Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

В Пентагоне обнародовали информационный бюллетень по поставкам вооружения, согласно которому контракт был заключен 15 сентября.

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«Оборудование — Switchblade 600, сумма — 2,2 миллиона долларов, подрядчик — AeroVironment», — указано в документе.

В конце августа сообщалось, что армия США готова заключить контракт на поставку Украине десяти дронов-камикадзе Switchblade 600.

Преимущество дронов-камикадзе в том, что их можно одновременно использовать для разведки и нанесения ударов. Дроны Switchblade 300 весят 2,5 кг, могут пролететь 10 километров и находиться в воздухе 15 минут, а более тяжелая версия 600— пролететь 40 километров и находиться в воздухе 40 минут. Защитники Украины уже используют Switchblade.

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