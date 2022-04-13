Пентагон: Дроны-камикадзе Switchblade уже доставили в Украину 13 апреля, 08:05 Цей матеріал також доступний українською США уже передали Украине дроны-камикадзе Switchblade (Фото:AeroVironment)

Cоединенные Штаты доставили в Украину «значительное число» дронов-камикадзе Switchblade.



Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что США решили отправить 100 таких дронов, из них в Украину уже доставлено «значительное количество».

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«Пройдет не так много времени, прежде чем остальные окажутся в стране», — добавил Кирби.

Представитель Пентагона также не исключил дополнительных поставок дронов Switchblade Украине в будущем.

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