Пентагон: Дроны-камикадзе Switchblade уже доставили в Украину

13 апреля, 08:05
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США уже передали Украине дроны-камикадзе Switchblade (Фото:AeroVironment)

США уже передали Украине дроны-камикадзе Switchblade (Фото:AeroVironment)

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Cоединенные Штаты доставили в Украину «значительное число» дронов-камикадзе Switchblade.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что США решили отправить 100 таких дронов, из них в Украину уже доставлено «значительное количество».

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«Пройдет не так много времени, прежде чем остальные окажутся в стране», — добавил Кирби.

Представитель Пентагона также не исключил дополнительных поставок дронов Switchblade Украине в будущем.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Пентагон Война России против Украины Switchblade

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