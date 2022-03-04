Что имеет в виду Путин, говоря о «денацификации» Украины 4 марта, 09:30 Цей матеріал також доступний українською

Против нас ведут войну на истребление украинцев как группы

Шизофреник поставил своей целью геноцид украинцев, и он этого не скрывает. Думаете, что он имеет в виду, когда говорит о «денацификацию» Украины? Это об «освобождение» Украины от украинцев. И здесь нет никаких сомнений.

Собственно, характер войны, которую ведет путин, исключает малейшие сомнения: ракетные и бомбовые обстрелы жилых кварталов, крылатые ракеты против гражданской инфраструктуры .

При этом, все еще считая всех идиотами, Путин постоянно лжет и отвергает все.

Надо спасать людей Украины от постоянных авиаударов, у которых только одна цель — убить как можно больше украинцев.

Еще один момент. Россия методично создает ситуацию гуманитарной катастрофы в тех или иных городах Украины. Не дает «зеленых коридоров», убивает тех, кто хочет покинуть места боев. Понятно, что если бы Мордор не использовал небо для боев, его можно было бы использовать для эвакуаций.

Еще один момент. 15 атомных энергоблоков Украины. Пойдет ли на их обстрел Россия? Кто сейчас может сказать? Кто хочет проверить перспективы ядерного загрязнения Европы?



Реализовать «закрытие неба» могут НАТО и США. Сейчас они говорят, что этого нельзя делать, потому что будет война с Россией. Но откровенно. Где по военному потенциалу НАТО и где Россия? А разные басни о ядерной войне кремлевская клика пусть рассказывает другим. Да и никто не собирается объявлять России войну, с другой стороны, во многих моментах НАТО — уже участник войны между Россией и Украиной. Сама Россия об этом кричит везде. Что изменится, если будет введена такая форма участия?

У нас самая жесткая война за много лет, война, которая несет горе и смерти украинцам, и это накладывает прямую моральную ответственность перед Европой, которая очень долго «не видела» угрозы из Кремля. Да и кроме моральной, вам реально безразлично, если агрессор разрушит в Украине все атомные электростанции?

Текст опубликован с разрешения автора

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