Переговоры Украины и России: Эрдоган назвал «умным руководством» идею Зеленского о проведении референдума — СМИ
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил идею президента Украины Владимира Зеленского о необходимости референдума касательно возможных компромисов с Россией.
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Об этом сообщает Reuters.
По его словам, предложение Зеленского — это «умное руководство».
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме.
Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.