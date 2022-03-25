Переговоры Украины и России: Эрдоган назвал «умным руководством» идею Зеленского о проведении референдума — СМИ

25 марта, 12:36
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил идею президента Украины Владимира Зеленского о необходимости референдума касательно возможных компромисов с Россией.

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Об этом сообщает Reuters.

По его словам, предложение Зеленского — это «умное руководство».

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Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме.

Видео дня

Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Референдум Владимир Зеленский Война России против Украины

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