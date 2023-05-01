Новый «указ» Путина о паспортах РФ: Верещук дала рекомендации украинцам на оккупированных территориях 1 мая, 15:55 Верещук призвала украинцев на оккупированных территориях не брать паспорта РФ (Фото:ОП)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук после нового «указа» российского диктатора Владимира Путина дала рекомендации украинцам, которые остаются на оккупированных РФ территориях.

В своем Telegram она призвала не брать российские паспорта, не сотрудничать с оккупантами, выехать по возможности и ждать ВСУ.

Преступный «указ» Путина она назвала таким, который направлен на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях.

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«Они хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий. Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?», — отметила она.

Верещук также добавила, что оккупанты планируют депортировать украинцев, а сами не выпускают их на подконтрольные Украине территории.

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27 апреля Путин подписал юридически никчемный «указ», касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно ему, они будут считаться иностранцами, если откажутся получать российский паспорт. Если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности», им грозит депортация.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

После того, как российский диктатор Владимира Путин объявил об аннексии захваченных войсками РФ украинских территорий, оккупанты закрыли выезд для украинцев на подконтрольные Украине территории.