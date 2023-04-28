Лубинец: «Указом» о депортации Путин хочет запугать украинцев в оккупации. Суд в Гааге оценит действия Кремля 28 апреля, 15:09 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что «указ» диктатора Владимира Путина о депортации жителей захваченных территорий Украины, отказывающихся от паспортов России, нацелен на запугивание населения в оккупации и давление на него.



Об этом он заявил в пятницу, 28 апреля.

Лубинец подчеркнул, что Украина не признает принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях и принудительное автоматическое приобретение украинцами на этой территории другого гражданства — «и это не является основанием для потери гражданства Украины».



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Омбудсмен напомнил, что правовой режим временной оккупированной территории определяет соответствующий закон, согласно которому временно оккупированная территория Украины является ее неотъемлемой частью, на которую распространяются Конституция и законы государства. Также он вспомнил о статье 7 Римского устава, согласно которой депортация населения — преступление против человечности, за которое предусмотрена международная уголовная ответственность.

«Значит, цель путинского указа одна — запугивание и давление на украинское население на временно оккупированных территориях с целью получения ими документов российского образца», — заявил Лубинец.

Он призвал международное сообщество осудить действия чиновников Кремля и подчеркнул, что они «получат должную оценку в Международном уголовном суде».

27 апреля Путин подписал юридически никчемный «указ», касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно ему, они будут считаться иностранцами, если откажутся получать российский паспорт. Если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности», им грозит депортация.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.