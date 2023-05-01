Украина требует от РФ открыть гуманитарные коридоры для выезда украинцев с оккупированных территорий 1 мая, 13:48 Верещук обратилась к россиянами и МККК касательно открытия гуманитарных коридоров (Фото:Ірина Верещук/Facebook)

Украина требует от России открыть гуманитарные коридоры для выезда украинцев с оккупированных территорий.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram.

По этому же вопросу Киев обратился к Международному Комитету Красного Креста.

Видео дня

Верещук пояснила, что россияне приняли очередной преступный закон, заставляющий принимать гражданство РФ либо покидать свои дома.

Она также напомнила, что оккупанты сами не выпускают украинцев на подконтрольные Киеву территории.

«Сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того чтобы украинцы из ТОТ могли выехать на подконтрольную Правительству территорию», — отметила министр.

Верещук также дала рекомендации тем, кто все еще остается в оккупации. Она призвала не брать российские паспорта, не сотрудничать с оккупантами, выехать по возможности и ждать ВСУ.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

После того, как российский диктатор Владимира Путин объявил об аннексии захваченных войсками РФ украинских территорий, оккупанты закрыли выезд для украинцев на подконтрольные Украине территории.