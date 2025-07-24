48 нардепов из разных фракций зарегистрировали новый законопроект о независимости НАБУ и САП

Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

В Верховной Раде 48 нардепов из разных фракций зарегистрировали новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП .

Об этом сообщил нардеп и председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в Facebook.

Он отметил, что закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций.

«Регистрируем. Завтра можно голосовать. Турборежим и турборежим и турборежим. Ваш ход, господин Президент», — написал Юрчишин.

Накануне 23 июля нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк сообщал, что в парламенте будут готовить представление в Конституционный суд Украины для отмены закона № 12414, который ограничивает независимость антикоррупционных органов. Для этого необходимо было собрать 45 подписей народных избранников.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Вечером того же дня украинцы второй день подряд вышли на акции протеста. Их анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.