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Рада не сможет принимать законы после указа Зеленского о роспуске — Тимошенко

Вчера, 13:42
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Рада не сможет принимать законы после указа Зеленского о роспуске — Тимошенко - фото

Юлия Тимошенко/Facebook

По словам Тимошенко, работа Рады будет парализована

Верховная Рада не сможет принимать никакие законы после указа президента Украины о роспуске парламента, заявляет лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

«С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы», — сказала она журналистам после консультаций в АП, пишет Интерфакс-Украина.

Тимошенко добавила, что решение о роспуске Рады является абсолютно легитимным правовым решением в соответствии со ст. 106 Конституции Украины.

«Согласно ей, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, в том числе в том случае, если нет коалиции в Верховной Раде», — резюмировала она.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП. По их итогам было принято решение о досрочном прекращении полномочий Рады нынешнего созыва.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента Владимир Зеленский Юлия Тимошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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