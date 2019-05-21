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Нет оснований. В РПР призвали Зеленского отказаться от роспуска Рады

Вчера, 09:42
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Нет оснований. В РПР призвали Зеленского отказаться от роспуска Рады - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

В РПР обратились к Зеленскому и народным депутатам

Активисты Реанимационного пакета реформ призвали новоизбранного президента Владимира Зеленского действовать исключительно в рамках своих конституционных полномочий и отказаться от роспуска Верховной Рады.

Как сообщили в пресс-службе общественной организации, на данный момент для досрочного прекращения полномочий украинского парламента нет оснований.

Там пояснили, что последний день возможного роспуска Рады — 27 мая.

В то же время, единственным возможным случаем для роспуска Рады на данный момент может быть отсутствие коалиции и неспособность парламента создать новую течение месяца с момента прекращения ее существования.

В РПР напомнили, что парламентская коалиция нынешнего созыва парламента прекратила существование 17 мая. До 16 июня у народных депутатов есть время для формирования нового парламентского большинства. Только после этого у президента появится конституционное основание для прекращения полномочий парламента VIII созыва при условии, что коалиция не будет сформирована.

Вместе с тем, в РПР подчеркнули, что такое основание для роспуска не может быть реализовано из-за ограничения права роспуска за 6 месяцев до окончания срока полномочий Верховной Рады Украины.

Таким образом, активисты призвали народных депутатов безотлагательно поставить вопрос конституционности указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Рады перед Конституционным Судом в случае его издания.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги:   Активисты Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента Владимир Зеленский

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