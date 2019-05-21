Роспуск Рады: парламент идет на досрочные выборы Вчера, 12:58 7097 Цей матеріал також доступний українською НВ Рада идет на досрочные выборы НВ

Досрочные выборы в Раду состоятся, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко после консультаций с президентом Владимиром Зеленским.

«Консультации прошли. Досрочные выборы будут. Я думаю, что досрочные выборы ориентировочно пройдут 21 июля», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с Зеленским заявила, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.

«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля», — пояснила она.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.