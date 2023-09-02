Суд отправил Коломойского под стражу с залогом в 500 млн грн 2 сентября, 20:46 Суд отправил Коломойского под стражу с возможностью залога (Фото:Александр Магула / Суспільне)

Шевченковский райсуд Киева вечером в субботу, 2 сентября, избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Суд будет проходить в закрытом режиме. Об этом попросил адвокат Коломойского, ссылаясь на то, что дело базируется на персональных данных. Сам Коломойский также запретил его фотографировать во время рассмотрения дела.

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В то же время приговор будут зачитывать в открытом режиме.

Адвокаты просили отказать от любой меры пресечения, ссылаясь на отсутствие обоснования подозрения и отсутствие рисков. Прокурор в свою очередь просил для Коломойского содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

По завершении заседания Коломойского вывели из зала суда. Если он не внесет залог, его доставят в СИЗО.



Сегодня утром СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

До этого еще в феврале в доме Коломойского провели обыски. В СБУ тогда заявляли, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта.

В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.

По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Топ-менеджменту Укртатнафты тогда сообщили о подозрениях.

7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства после соответствующего указа Зеленского. Акции предприятий перешли Минобороны Украины на период действия военного положения.

11 ноября руководителем Укрнафты был назначен Сергей Корецкий.

До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа Приват, связанная с Игорем Коломойским.

В конце 2016 года правительство национализировало ПриватБанк, после чего финучреждение докапитализировали на сумму в более 155 млрд гривен.

Минюст США обвинял Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы «отмывал» через компании в США и по всему миру. Сам олигарх отрицает эти обвинения.

В общем, в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде продолжается процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам Коломойскому и Боголюбову. Банк требует возмещения в связи со схемами бывших владельцев, которые имеют признаки мошенничества и отмывания средств.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

