Наш домашний олигарх. Как Владимир Зеленский отправляет Игоря Коломойского на пенсию, а тот никак туда не дойдет 27 июня, 13:15 NV Премиум Игорь Коломойский (Фото:Коллаж NV)

Санкции Белого дома, расследование ФБР, а затем и агрессия россии не убедили Игоря Коломойского встать на путь самостоятельной деолигархизации. Он теряет бизнес и власть, но все еще остается в игре. Как он спасает свои активы?

Игорь Коломойский встречал 2023 год в плохом настроении. После масштабного вторжения российской армии в Украину, казалось, хуже некуда. Он ошибался. В ноябре Ставка главнокомандующего забрала в управление Минобороны две компании, которые делали его игроком номер один на украинском нефтяном рынке — Укрнафту и Укртатнафту.

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Попытка начать кампанию против временной национализации умерла в зародыше. В декабре Коломойскому позвонили из Офиса президента. Месседж, который, по словам собеседника в ОП, донес до олигарха Андрей Ермак, сводился к следующему: или Коломойский ведет себя тихо, или ему организуют поездку в США на встречу с местной Фемидой. Олигарх прислушался.

По всем внешним признакам, в жизни Коломойского и его многолетнего бизнес-партнера Геннадия Боголюбова наступила черная полоса. Хотя от очень большого бизнеса, который на пике оценивался более, чем в $10 млрд, осталось немало: металлургия, часть заправок, облэнерго, медиагруппа 1+1 и авиация. Но мечты вернуть Приватбанк остаются мечтами, нефтяной бизнес плавно утекает к государству.

К тому же олигарх не может выехать за границу из-за расследования ФБР, а пребывание в Украине не назовешь спокойным. Некогда всесильный Коломойский вынужден ходить на допросы в НАБУ и терпеть дома обыски СБУ и БЭБ.

Днепровский миллиардер всегда славился умением находить выход из самых сложных ситуаций. Есть ли у него шансы выйти сухим из воды и в этот раз?