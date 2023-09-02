Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения 2 сентября, 18:56 Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд (Фото:Александр Магула / Суспільне)

Олигарх Игорь Коломойский вечером в субботу, 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд в Киеве для избрания меры пресечения. Утром ему вручили подозрение по статье о легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Видео из зала суда публикует Радио Свобода.

Корреспондент издания передает, что в суде Коломойский не согласился на проведение съемки.

Утром в субботу, 2 сентября, СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям.

Видео дня

В частности по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявила, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

До этого еще в феврале в доме Коломойского провели обыски. В СБУ тогда заявляли, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта.

В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.

По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Топ-менеджменту Укртатнафты тогда сообщили о подозрениях.

7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства после соответствующего указа Зеленского. Акции предприятий перешли Минобороны Украины на период действия военного положения.

11 ноября руководителем Укрнафты был назначен Сергей Корецкий.

До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа Приват, связанная с Игорем Коломойским.