Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям на пороге его дома — видео
Игорю Коломойскому вручили подозрение (Фото:NV)
СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора 2 сентября вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям. Об этом NV сообщил источник в правоохранительных органах.
Подозрение объявлено по ст. 190 и 209 УК Украины, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем.
СБУ заявила, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора продолжается.
1 февраля в доме Коломойского провели обыски. СБУ заявила, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта.
В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.
По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.
Топ-менеджменту Укртатнафты сообщили о подозрениях.
7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства.
Основой решения о национализации компаний стали соответствующий закон и указ президента Владимира Зеленского.
Акции предприятий изъяты в распоряжение Минобороны Украины на период действия военного положения.
11 ноября руководителем компании был назначен Сергей Корецкий.
До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа Приват, связанная с Игорем Коломойским.