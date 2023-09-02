Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям на пороге его дома — видео 2 сентября, 09:15 Игорю Коломойскому вручили подозрение (Фото:NV)

СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора 2 сентября вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям. Об этом NV сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозрение объявлено по ст. 190 и 209 УК Украины, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявила, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора продолжается.

Фото: Фото NV, предоставленное СБУ

Фото: Фото NV, предоставленное СБУ

Фото: Фото NV, предоставленное СБУ

Фото: Фото NV, предоставленное СБУ

1 февраля в доме Коломойского провели обыски. СБУ заявила, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта.

В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.

По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Топ-менеджменту Укртатнафты сообщили о подозрениях.

7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства.

Основой решения о национализации компаний стали соответствующий закон и указ президента Владимира Зеленского.

Акции предприятий изъяты в распоряжение Минобороны Украины на период действия военного положения.

11 ноября руководителем компании был назначен Сергей Корецкий.

До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа Приват, связанная с Игорем Коломойским.