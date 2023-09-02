Пятая серия «Волки! Волки!» Подозрение Коломойскому — замыливание глаз, а не реальная борьба с олигархами — политолог

2 сентября, 17:27
NV Премиум
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Игорю Коломойскому вручили подозрение (Фото:NV, предоставленное СБУ)

Игорю Коломойскому вручили подозрение (Фото:NV, предоставленное СБУ)

СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора 2 сентября вручили одному из крупнейших украинских бизнесменов Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям.

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV объяснил, выглядит ли это уже так, что президент Владимир Зеленский решил посадить того, кто привел его к власти.

Николай Давыдюк

политолог, автор книг «Как работает путинская пропаганда» и «Как сделать Украину успешной»

Пока что не похоже, что в стране решили до конца побороть олигархов и готовы ответить утвердительно на запросы западных стран о том, что мы действительно готовы сажать олигархов, что мы действительно готовы с ними бороться.

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Сейчас выглядит это, как пятая серия «Волки! Волки!». Люди уже не реагируют. Ну пришли и пришли. Все понимают, что ничего не будет, отпустят.

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Мне кажется, что у общества даже нет ожидания. Только шутки, что это уже ни о чем: ходят так часто и так много в этот вычищенный от каких-либо улик дом в Днепре. Все знают, что он там обычно не находится, он оттуда не работает.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Игорь Коломойский Олигархи Владимир Зеленский Радио NV Офис президента Украины деолигархизация

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