Пятая серия «Волки! Волки!» Подозрение Коломойскому — замыливание глаз, а не реальная борьба с олигархами — политолог
Игорю Коломойскому вручили подозрение (Фото:NV, предоставленное СБУ)
СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора 2 сентября вручили одному из крупнейших украинских бизнесменов Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям.
Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV объяснил, выглядит ли это уже так, что президент Владимир Зеленский решил посадить того, кто привел его к власти.
Николай Давыдюк
Пока что не похоже, что в стране решили до конца побороть олигархов и готовы ответить утвердительно на запросы западных стран о том, что мы действительно готовы сажать олигархов, что мы действительно готовы с ними бороться.
Сейчас выглядит это, как пятая серия «Волки! Волки!». Люди уже не реагируют. Ну пришли и пришли. Все понимают, что ничего не будет, отпустят.
Мне кажется, что у общества даже нет ожидания. Только шутки, что это уже ни о чем: ходят так часто и так много в этот вычищенный от каких-либо улик дом в Днепре. Все знают, что он там обычно не находится, он оттуда не работает.