Рефат Чубаров призвал изменить статус Крыма в Конституции 24 октября, 17:31 Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / НВ)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил изменить статус Крыма и закрепить в Конституции его национально-территориальную автономию.

Во время первого парламентского саммита Крымская платформа в Загребе в понедельник, 24 октября, Чубаров отметил, что, согласно Конституции, Крым является автономией, но статус полуострова нужно переформатировать. Он добавил, что источник крымской автономии — неотъемлемое право коренного народа Крыма на самоопределение в составе независимой Украины.



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"…Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, созданную по национально-территориальному признаку как форма самоопределения коренного народа Крыма — крымскотатарского", — сказал Чубаров.

Чубаров также отметил, что необходимо будет рассмотреть вопрос деколонизации сотен тысяч россиян, которых незаконно поселили на полуострове: «В Москве осознают, что они рано или поздно покинут Крым, но они делают все для того, чтобы, уйдя из Крыма, остаться в Крыму».

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в сентябре говорил, что, по его мнению, защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.