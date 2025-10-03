Прекращение работы федерального правительства в США (шатдаун) может задержать поставки оружия в Украину на фоне усиления российских массированных атак, пишет The Telegraph 2 октября.

По данным газеты, обсуждение военной поддержки Украины в США заморожены из-за того, что сотни тысяч федеральных работников были отправлены в отпуска в связи с шатдауном.

Источник в украинском правительстве сообщил The Telegraph, что переговоры о возможном соглашении о разработке дронов в обмен на американские роялти также остаются в подвешенном состоянии. Украинская делегация прилетела в Вашингтон для соответствующих встреч 30 сентября.

«Я не понимаю, как они будут продолжаться. Главная проблема заключается в том, что мы ведем много дискуссий о будущих поставках оружия. Все будущие проекты пострадали», — сообщил газете источник в украинском правительстве.

По словам собеседника, переговоры не проходят, поскольку представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч из-за приостановки работы правительства. Другие украинские делегации, которые должны были приехать в США в ближайшее время, «пересматривают свои планы».

Пока неизвестно, повлияет ли шатдаун на поставки оружия в рамках помощи США на сумму 500 миллионов долларов по программе PURL.

Кроме того, отмена переговоров между украинскими и американскими чиновниками вызывает опасения, что недавнее потепление отношений может быть сорвано, поскольку Киев продолжает «нести сокрушительные потери» на поле боя, говорится в материале.

«Сейчас мы наблюдаем российские атаки на Украину с беспрецедентной интенсивностью, и Украине нужны постоянные поставки нового оружия, чтобы отразить эти массированные атаки… Пока Путин усиливает свою войну против Украины и европейских стран, это прекращение работы правительства посылает очень плохой сигнал, который может подорвать европейскую безопасность», — сказал исполнительный директор организации Надежда для Украины Юрий Боечко.

1 октября американское правительство приостановило свою работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о его финансировании — Сенат отклонил краткосрочный законопроект о бюджетных расходах, который поддержал бы работу правительства до 21 ноября. Это уже 15-й правительственный шатдаун в США с 1981 года и первый — за семь лет.

Во временные отпуска отправили около 750 тысяч федеральных работников, что ежедневно будет стоить государству около 400 миллионов долларов, писало Reuters.

По оценкам Politico, длительная остановка работы федерального правительства будет стоить США $15 млрд экономического роста в неделю.