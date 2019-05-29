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Саакашвили прилетел в Украину

Вчера, 17:48
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Саакашвили прилетел в Украину - фото

НВ

Зеленский отменил решение о лишении Саакашвили украинского гражданства 28 мая

В среду, 29 мая, экс-президент Грузии и бывшего глава Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернулся из Польши в Украину.

В 17.28 его самолет приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников и журналистов.

Отметим, что ранее Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину.

Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границув окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.

Теги:   Борисполь Киев Гражданство Михеил Саакашвили

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