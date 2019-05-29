Саакашвили прилетел в Украину
В среду, 29 мая, экс-президент Грузии и бывшего глава Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернулся из Польши в Украину.
В 17.28 его самолет приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников и журналистов.
Отметим, что ранее Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину.
Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года.
Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границув окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.
Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.
После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.