Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину Вчера, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Саакашвили выдали удостоверение в украинском посольстве в Польше Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!» — написал он в своем Facebook.

Согласно опубликованным фото, удостоверение будет действительно месяц — до 29 июня текущего года.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.