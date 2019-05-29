Партия Саакашвили идет на парламентские выборы Вчера, 14:15 Цей матеріал також доступний українською НВ Ранее Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство НВ

Политическая партия Михеила Саакашвили Рух новых сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью Апострофу рассказал один из ее лидеров, бывший замглавы ГПУ Давид Сакварелидзе

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы, и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии и бывшего глави Одесской ОГА Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границув окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.