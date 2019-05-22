Адвокат Саакашвили подал Зеленскому обращение о возвращении ему гражданства Вчера, 20:50 1183 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Михеил Саакашвили Mikheil Saakashvili/Facebook

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — сказано в письме Саакашвили.

По словам бывшего президента Грузии, ему не нужны «никакие должности и преференции».

Саакашвили отметил, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

К письму прилагается также фактологическая фабула дела о лишении Саакашвили гражданства.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны)