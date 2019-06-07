Сакварелидзе объяснил, почему Саакашвили отказался возглавить УДАР Сегодня, 11:45 Цей матеріал також доступний українською НВ Давид Сакварелидзе НВ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР после консультаций со сторонниками собственной политсилы Рух новых сил.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины, соучредитель партии Рух новых сил Давид Сакварелидзе.

«Звучало взаимное предложение, предложение от Виталия Кличко, которого мы лично ценим и уважаем. И Михеил решил обратиться к тем людям, к тем нашим сторонникам или симпатикам, которые все это время сражались, боролись и строили партию Руха новых сил <...>. Реакция людей была неположительной», — отметил он.

По словам Сакварелидзе, сторонники политсилы Саакашвили негативно отнеслись к предложению Кличко из-за того, что тот состоял в альянсе с экс-президентом Петром Порошенко, против которого они «сражались».

Также он заявил, что в ближайшее время Рух новых сил объявит, с кем партия будет участвовать в парламентских выборах 2019 года, подчеркнув, что политсила поддерживает команду президента Владимира Зеленского.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко. Однако накануне стало известно, что Саакашвили не согласился возглавить УДАР на парламентских выборах.